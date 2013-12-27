У лікарню до Тимошенко прибули конвойні автомобілі, тюремники нічого не коментують

Як передає корреспондент УНІАН, о 7:00 перед головним входом до медичного закладу вже стояли карета швидкої медецинської допомоги, автозак та супровідний автомобіль ДАІ.

На під'їздній до лікарні дорозі також стоять співробітники ДАІ. На территорії ЦКЛ видно кільканадцять міліціонерів, а також молодих людей у штатському. У цей час міліціонери продовжують прибувати на автомобілях.

Так, до медичного закладу прибули представники управління ДПтСУ у Харківській області.

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У прес-службі управління ДПтСУ у Харківській області корреспонденту УНІАН сказали, що не володіють інформацією про те, що Тимошенко транспортуватимуть на сьогоднішне судове засідання у справі ЄЕСУ.

У цей час перед прохідною ЦКЛ "Укрзалізниці" прихильників Юлії Тимошенко, які, як правило, тут чергують, немає.