У Харкові згорів вщент черговий автомобіль Євромайдану

Як повідомив корреспонденту УНІАН співорганізатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін, це сталося близько третьої години ранку.

За його словами, автомобіль "Шевроле Лачетті", який стояв неподалік будинку номер 31 по вулиці Данилевського у центрі міста, вигорів вщент.

Машина належала активістці харківського Євромайдану.

"Автомобіль згорів вщент, відновленню не підлягає, орієнтовна вартість - близько 10 тисяч доларів", - сказав Чистилін.

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За його словами, вогонь також перекинувся на автомобіль "Хонда", який стояв поруч зі згорілим автомобілем активістки Євромайдану. Чистилін висловив переконання, що це чергова провокація стосовно харківських громадських активістів.

"Це вже шосте ЧП з нашими активістами, тому я думаю, це ланцюг провокацій", - прокоментував активіст.

Як повідомляв УНІАН, в Харкові вже раніше підпалювали автобус активістів місцевого Євромайдану. Інцидент стався 13 грудня.

Співорганізатор харківського Євромайдану Дмитро Пилипець висловив переконання, що мікроавтобус підпалили навмисно. Він припустив, що до цього причетні керівники міста та області.

“Тітушки” Кернеса і Добкіна спалили мікроавтобус, який перевозив речі Євромайдану, звукове обладнання, генератори, теплі речі, що ми збирали”, - сказав Пилипець.

Він звернув увагу, що це вже друга спроба завадити активістам харківського Євромайдану. За фактом першої спроби - викраденням генератора — міліція проводить розслідування й досі, винні не виявлені та не покарані.