У Харкові підпалили мікроавтобус Євромайдану

У Харкові невідомі підпалили автобус активістів місцевого Євромайдану.

Про це УНІАН повідомив співорганізатор харківського Євромайдану Дмитро Пилипець.

За його словами, орендований харківським Євромайданом мікроавтобус стояв у внутрішньому дворі будинку по вул. Сумській, 17. Близько 2 години ночі він загорівся.

Пилипець висловив переконання, що мікроавтобус підпалили навмисно. Він припустив, що до цього причетні керівники міста та області.

“Тітушки” Кернеса і Добкіна спалили мікроавтобус, який перевозив речі Євромайдану, звукове обладнання, генератори, теплі речі, що ми збирали”, - сказав Пилипець.

Він звернув увагу, що це вже друга спроба завадити активістам харківського Євромайдану. За фактом першої спроби - викраденням генератора — міліція проводить розслідування й досі, винні не виявлені та не покарані.

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Водночас водій мікроавтобуса, активіст харківського Євромайдану, який не захотів називати своє ім'я, сказав, що машина згоріла повністю. Від мікроавтобуса Мерседес Віто залишився тільки кузов.

За словами водія, він написав заяву до Дзержинського підрайонного відділення міліції про підпал мікроавтобуса.

У відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Харківській області УНІАН пообіцяли найближчим часом перевірити цю інформацію та повідомити, чи мав місце такий факт.