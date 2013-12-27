"Бориспіль" у період зимових свят здійснить 340 додаткових рейсів

"Усього у період зимових свят, відповідно до оновлених заявок авіакомпаній, аеропорт «Бориспіль» обслужить 340 додаткових чартерних і регулярних авіарейсів на виліт і прибуття, якими планується перевезти понад 55 тисяч пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Додаткові польоти з найбільшого аеропорту України під час зимових свят здійснюватимуть авіакомпанії «МАУ», WindRose (Роза Ветров), «Авіалінії Харкова» і «ЮТейр - Україна».

Згідно з повідомленням, програма додаткових польотів до пляжних курортів включає авіасполучення з пунктами на узбережжі Червоного і Середземного морів, на Канарських островах, а також низку чартерних далекомагістральних безпосадочних рейсів до міст В'єтнаму, Таїланду, Домініканської Республіки, Індії і на Мальдіви.

За даними прес-служби, у період з 25 по 27 грудня поточного року першими двадцятьма передноворічними чартерними рейсами з аеропорту «Бориспіль» пасажири вилетіли на курорти Єгипту, В'єтнаму, Домініканської Республіки, Індії і Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України повідомило про те, що аеропорт «Бориспіль» у період зимових свят здійснить 23 додаткових регулярних рейса, а мережа нерегулярних маршрутів буде розширена до 30 напрямів. У цілому, в цей період з аеропорту заплановано відправити 182 чартерних і 23 додаткові регулярні рейси і обслужити близько 33 тисяч пасажирів у рамках чартерної програми, а у рамках додаткової - понад 3 тисяч.

За 11 місяців поточного року аеропорт обслужив 7,32 млн пасажирів, з них у міжнародному сполученні - 6,643 млн осіб, у внутрішньому - 676,8 тис. осіб.

Аеропорт «Бориспіль» підтвердив свою готовність до безперебійної відправки і прийому авіарейсів у зимовий період.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення по більш як 100 напрямам.

Технічні можливості аеропорту дозволяють приймати і відправляти повітряні судна цілодобово протягом року, зокрема в умовах обмеженої видимості і за складних погодних умов.