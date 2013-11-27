ЗМІ: В аеропорті Бориспіль знайшли радіоактивний багаж

Як повідомляє ТСН, багаж вивантажили з літака, що прибув з російської столиці Москви.

За багажем ніхто не прийшов. Митники викликали експертів. Ті дослідили багаж і виявили, що він випромінює радіацію, яка перевищує норму у кілька разів.

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Що саме є джерелом випромінювання, поки невідомо. На місце виїхали співробітники СБУ. Наразі жодна служба радіоактивну знахідку не коментує, зазначає телеканал.

Водночас, як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Київській області, інформація про підозрілу валізу надійшла до лінійного відділу міліції аеропорту Бориспіль, оскільки багаж не пройшов дозиметричний контроль – за попередніми даними, радіаційне випромінювання від нього у п’ять разів перевищувало норму.

Як зазначили в УЗГ, на місце події було викликано фахівців, які мають дозвіл для роботи з радіоактивними речовинами. У міліції наголосили, що власник багажу наразі встановлений – він є громадянином РФ.