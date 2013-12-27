МЗС закликає дипломатів утриматись від некоректних оцінок виборів в Україні

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, відомство висловлює здивування з приводу заяв Представництва ЄС в Україні та Посольства США в Україні, які дисонують з попередніми висновками моніторингових організацій. «Вважаємо некоректним висловлення політичних оцінок виборчих процесів, які заздалегідь формують до них необ’єктивне, упереджене ставлення», - йдеться у повідомленні.

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У МЗС нагадують, що на підтвердження своїх міжнародних зобов’язань українською стороною для спостереження за виборами були запрошені численні міжнародні спостерігачі, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, а також міжнародних парламентських організацій, зокрема Європарламенту, Парламентських асамблей ОБСЄ, НАТО, Ради Європи, СНД, ГУАМ, ОЧЕС.

"Із задоволенням відзначаємо, що попередні висновки, оприлюднені міжнародними спостерігачами, загальна кількість яких склала 385 осіб, підтверджують, що, незважаючи на деякі зафіксовані порушення, в цілому вибори відбулися з дотриманням зобов’язань у сфері демократичних виборів, а їхні результати відображають волевиявлення громадян", - зазначили у МЗС і додали, що такі ж оцінки були підтверджені висновками найбільших громадських організацій України, які спеціалізуються на спостереженні за виборами, зокрема Комітету виборців України і Громадянської мережі ОПОРА, від кожної з яких на виборах працювало понад 700 спостерігачів.

У МЗС вважають "некоректним висловлення політичних оцінок виборчих процесів, які заздалегідь формують до них необ’єктивне упереджене ставлення".

Крім того, наголошують у відмостві, враховуючи, що зазначені коментарі містять посилання на порушення під час виборів та можливе викривлення їхніх результатів, українська сторона просить надати конкретні факти на підтвердження цього для їхнього подальшого розгляду.

"Висловлюємо також сподівання, що міжнародні партнери України в майбутньому утримуватимуться від подібних коментарів, які мають підстави бути оцінені як спроба вплинути на остаточні висновки експертів БДІПЛ ОБСЄ та інших міжнародних місій", - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.