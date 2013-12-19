Спостерігачі від ОБСЄ не помітили особливих проблем під час перевиборів

Керівник спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі Джонатан Стоунстріт вважає, що ситуація щодо проведення виборів народних депутатів у п’яти округах у порівнянні з минулим роком значно покращилась.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, про це Стоунстріт заявив на зустрічі з головою Центральної виборчої комісії Михайлом Охендовським.

Стоунстріт подякував ЦВК за плідну співпрацю і нагадав, що нинішня група спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ не була повноцінною місією спостереження, яка могла би надати комплексний звіт щодо повторних виборів народних депутатів.

«Остаточний звіт за результатами наших спостережень буде підготовлено орієнтовно через два місяці. Але, попри це, можу відзначити, що на виборчих дільницях, які ми мали можливість відвідати, мої колеги не помітили істотних проблем під час голосування. Звісно, можна згадати кілька випадків і поставити по ним запитання, проте, навіть незважаючи на деякі процедурні відхилення, процес голосування та підрахунку голосів відбувався досить організовано», – наголосив керівник групи спостерігачів.

Він також подякував ЦВК за те, що у протоколи про підрахунок голосів виборців прізвища кандидатів в народні депутати були заздалегідь внесені поліграфічним способом, що значно пришвидшило та забезпечило точність роботи членів дільничних виборчих комісій.

Стоунстріт навів приклади поодиноких недоліків, які зафіксували представники БДІПЛ ОБСЄ на виборчих дільницях, але підсумував: «З огляду на те, що ми побачили, узагальнювати такі випадки ні в якому разі не можна. І, безумовно, ситуація щодо проведення виборів у порівнянні з минулим роком значно покращилась».

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В свою чергу Охендовський зазначив, що ЦВК у цілому задоволена тим, як пройшло голосування та підрахунок голосів на виборчих дільницях.

“Разом з тим, велике занепокоєння комісії викликали повідомлення в засобах масової інформації про те, що окремі спостерігачі відзначали випадки підкупу виборців до дня голосування. Такі дії за законодавством України є злочином. Розслідування повідомлень про відповідні злочини належить до компетенції органів МВС України. І Центральна виборча комісія сподівається, що розслідування таких фактів буде швидким і ефективним», - додав Охендовський.

Він також поінформував, що до комісії офіційних повідомлень з цього приводу не надходило, але ті повідомлення в ЗМІ, з якими мали можливість ознайомитися члени ЦВК, дають підстави вважати, що спостерігачі повідомляли про відповідні факти органи МВС.

“Безумовно, українське суспільство має право знати, чи дійсно мали місце такі факти. І якщо так, то винні обов’язково мають бути покарані”, – наголосив Охендовський.

У прес-службі ЦВК нагадали, що на повторні вибори народних депутатів України 15 грудня 2013 року Комісія зареєструвала 7 офіційних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Загалом було зареєстровано 385 офіційних спостерігачів від 11 держав та 10 міжнародних організацій.

Довідка УНІАН. Після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

15 грудня у цих п'яти округах відбулися повторні вибори народних депутатів.

Голосування проходило на 649 виборчих дільницях.