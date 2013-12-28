Євромайдан повинен рухатися на схід - Луценко

Євромайдан повинен розповсюджувати свої ідеї на Східній Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив опозиційний політик, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко сьогодні під час виступу на харківському Євромайдані.

«Ми потребуємо справедливих європейських правил життя і це сьогодні усвідомлює 62% населення. Що робити далі Майдану? Наступати на Схід, захоплювати голови співвітчизників оцими кращими європейськими правилами», - сказав Луценко.

«Майдан має початися по всій Україні, ми всі маємо довести, що ця влада – вже не влада для нас і вона не має сили над нами», - додав він.

Луценко висловив переконання, що російськомовні українці також мають право на український патріотизм.

«Щоб перемагати, ми маємо домовитися один із одним. Ми повинні сказати чесно, українські демократи мають визнати право російськомовних українців на український патріотизм. І російська мова повинна вимагати демократичної, європейської України так само голосно, як цього вимагає українська мова», - сказав він.

Політик підкреслив, що в Україні немає протиставлення культур. Луценко визнав, що кожен регіон України повинен мати право на свою ідентичність та історію. На думку політика, країну повинне об’єднувати спільне майбутнє.

«Кожна область має право на свою ідентичність, на своє історично-культурне самовизначення, але при цьому, маючи різне минуле, ми маємо усвідомити, що ми маємо спільне сучасне, у нас спільний ворог і він сидить у Межигір’ї, і грабує всіх – і львів’ян, і франківців, і одеситів, і харків’ян. Спільна біда об’єднує, але ще більше об’єднує спільне майбутнє», - наголосив він.

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«На сьогоднішній день єдина причина, чому 20%, котрі підтримують Януковича, перемагають, бо нас розділили. Український народ ділять, внушають йому в голову, що ми різні, що нібито тут є москалі і нібито тут є бандерівці, забуваючи про те, що це є один великий народ, в якого різна історія, але спільне майбутнє», - додав політик.

Луценко закликав Євромайдан не шукати «месію, який прийде і все зробить». На його думку, народ має наймати політиків для виконання написаного самим народом плану. Опозиціонер також закликав змінити Конституцію України, щоб справді повернути владу народу.