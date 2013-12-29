На Тернопільщині у ДТП загинув 17-річний мотоцикліст
На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 17-річний юнак. Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, трагедія сталася сьогодні близько другої години ночі у селі Кровінка Теребовлянського району.
За даними міліції, двоє юнаків 1995 та 1996 років народження на мотоциклі марки «МТ-10» їхали у напрямку Тернополя. За попередніми даними, водій мотоцикла не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на узбіччя, де врізався в огорожу. В результаті удару транспортний засіб перекинувся.
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Від отриманих травм загинув 17-річний житель села Романівка Теребовлянського району. Іншого юнака, 18-річного жителя села Могильниця цього ж району госпіталізували до районної лікарні.
За даними правоохоронців, обоє юнаків були без мотошоломів.
Слідчі з’ясовують обставини ДТП, в учасників автопригоди спеціалісти взяли забір крові на вміст алкоголю.
Відомості про дорожню пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.