На Тернопільщині у ДТП загинув 17-річний мотоцикліст

За даними міліції, двоє юнаків 1995 та 1996 років народження на мотоциклі марки «МТ-10» їхали у напрямку Тернополя. За попередніми даними, водій мотоцикла не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на узбіччя, де врізався в огорожу. В результаті удару транспортний засіб перекинувся.

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Від отриманих травм загинув 17-річний житель села Романівка Теребовлянського району. Іншого юнака, 18-річного жителя села Могильниця цього ж району госпіталізували до районної лікарні.

За даними правоохоронців, обоє юнаків були без мотошоломів.

Слідчі з’ясовують обставини ДТП, в учасників автопригоди спеціалісти взяли забір крові на вміст алкоголю.

Відомості про дорожню пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.