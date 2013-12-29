На Івано-Франківщині у ДТП загинуло троє людей

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, у селі Ямниці Тисменицького району в суботу, 28 грудня, о 20.51 водій автомобіля ВАЗ-2106, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2106, що рухався назустріч. Обидва водії внаслідок зіткнення загинули. Встановлюється також особа загиблого пасажира одного з автомобілів.

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Ще одного 31-річного пасажира з травмою голови госпіталізували в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню.

Третій пасажир - 27-річний житель селища Богородчани від госпіталізації відмовився.