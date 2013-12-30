У новорічну ніч чергуватимуть майже 12 тисяч правоохоронців – МВС

Про це повідомив начальник Управління масових та спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС України Олег Матвєйцов, поінформували УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

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Зокрема, за його словами, на території держави у свята заплановано проведення більше 1 тис. масових заходів, у яких візьмуть участь понад 700 тис. громадян. Для забезпечення охорони громадського порядку Міністерством внутрішніх справ буде залучено майже 12 тис. працівників органів внутрішніх справ, сказав Матвєйцов.

За його даними, найбільша кількість запланованих масовий заходів відбудуться у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Водночас, підкреслив Матвєйцов, відповідно до доручення міністра, у зв’язку з проведенням у столиці та області багатолюдних масових заходів, особовий склад столичного гарнізону та Київської області переведений на посилений варіант оперативно-службової діяльності. Крім того, створено оперативні штаби в МВС та у підпорядкованих підрозділах на місцях.