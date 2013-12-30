Новорічна ніч в Україні буде неморозною і без снігу - синоптики

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Істотних опадів в Україні в новорічну ніч і в перший день нового року не буде, хоч на заході і півночі може пролітати дуже слабкий сніг», - сказав Кульбіда.

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За його словами, температура повітря в новорічну ніч становитиме близько 4 градусів морозу, а 1 січня підніметься до 0. Синоптик зазначив, що схожі погодні умови збережуться на території України до 6 січня, тоді як у період з 6 по 8 січня очікується потепління.

«Деяке підвищення температури можна чекати в період з 6 по 8 січня, коли в денні години вона підвищиться на всій території до 5-9 градусів тепла, а в Криму — до 10-12 градусів», - сказав Кульбіда. При цьому він повідомив, що похолодання з снігом може прийти до України з 10 січня, проте підкреслив, що кількість опадів, яка може тоді випасти, навряд чи сформує сніговий покрив.