Одеський Євромайдан привітав одеситів із прийдешніми святами

Мітинг почався з вшанування хвилиною мовчання людей, загиблих під час вибухів у Волгограді. Також активісти висловили свою повагу журналістам, які постраждали в Києві від дій бійців «Беркута».

Потім почалася святкова програма. Сьогодні вперше за весь час існування «Євромайдан-Одеса» (з 22 листопада) активісти прийшли з алкогольним напоєм – шампанським, яке потроху наливають тим, хто прийшов до пам'ятника.

Активісти запросили до Дюка музичну групу «Друже, музика», яка виконує різні веселі твори. Також проходять різноманітні конкурси. Серед них, приміром, конкурс «Прикрась ялиночку». Він полягає в тому, що двох дівчат у довгих пальтах обчіпляли прищіпками, а хлопці із зав'язаними очима повинні ці «прикраси» зняти. Інший конкурс полягає в тому, що потрібно придумати новорічну новину, також пропонують без допомоги рук надути повітряну кульку. Це досить складно у зв'язку з тим, що на бульварі дме сильний вітер.

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Як повідомила УНІАН представник прес-служби «Євромайдан-Одеса» Олена Балаба, також пройде конкурс «Ноїв ковчег», у ході якого учасники за допомогою міміки та жестів повинні будуть підібрати «кожній тварі по парі».

«Тобто, описати тварину, щоб підібрати по парі», - пояснила Балаба.

Всіх переможців нагороджують призами – шоколадками у вигляді Дідів морозів і зайців.

«Ми хочемо показати, що Новий рік – добре сімейне свято», - сказала Балаба.

Активісти також тримають великий плакат: «И в Новом году мы будем едины. Народ Украины – герой всего мира. И мир за тобою следит».

Учасників акції біля Дюка стає все більше, серед них багато дітей.