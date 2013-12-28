В Одесі суд звільнив заарештованого активіста Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 27 грудня, апеляційну скаргу одного з організаторів «Євромайдан-Одеса» Чорного «задовольнити частково».

«Ухвалу Приморського районного суду Одеси від 26 листопада 2013 року, якою Чорний Олексій Сергійович був притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. ст. 173,185 КУпАП – скасувати й провадження у справі закрити», - сказано в ухвалі.

У ній зазначається, що Чорний «не має відповідальності за адміністративне правопорушення». Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада близько 5.15 в Одесі розігнали Євромайдан. За даними прес-служби Євромайдану-Одеса, лідера «Демократичного альянсу» в Одесі Олексія Чорного забрали в автозак разом із двома соратниками (В’ячеславом Шкрібляком і Віталієм Устименком), по дорозі в РВВС його побили через те, що він спробував знімати усе, що відбувається на телефон. У міліції заперечують застосування фізичного насильства до активістів. 26 листопада Приморський райсуд заарештував на 5 діб Чорного, він подав апеляцію.