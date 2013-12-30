У мережі з'явилося відео введення військ у Волгоград

У Волгограді відпустили затриманих в ході розгону народного сходу на алеї Героїв у Волгограді, передає Газета.Ru.

За його словами, ніяких звинувачень затриманим не висували.

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Несанкціонований народний схід проти терору був оголошений в соціальній мережі «ВКонтакте».

Також повідомляється, що в інтернеті вже з'явилося відео введення військ у Волгоград.

Раніше повідомлялося, що близько 50 осіб були затримані в ході розгону народного сходу.