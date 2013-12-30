У мережі з'явилося відео введення військ у Волгоград
21:29, 30 грудня 2013Політика
3197 0
В Інтернеті з'явилося відео, на якому у Волгоград в'їжджає військова техніка
Теракт у Волгограді
У Волгограді відпустили затриманих в ході розгону народного сходу на алеї Героїв у Волгограді, передає Газета.Ru.
За його словами, ніяких звинувачень затриманим не висували.
Читайте також: У Росії посилено режим роботи всього силового блоку
Несанкціонований народний схід проти терору був оголошений в соціальній мережі «ВКонтакте».
Також повідомляється, що в інтернеті вже з'явилося відео введення військ у Волгоград.
Раніше повідомлялося, що близько 50 осіб були затримані в ході розгону народного сходу.
Відео РОССИЯ 282
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter