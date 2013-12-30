У Росії посилено режим роботи всього силового блоку

За дорученням Путіна у Волгограді та інших регіонах вводиться посилений режим всього силового блоку. Про це журналістам заявив директор ФСБ Росії, глава Національного антитерористичного комітету Олександр Бортніков.

"Це стосується як МВС, так і інших силовиків, це стосується як Волгограда, так і інших регіонів країни", - передає слова Бортнікова ИТАР-ТАСС.

За його словами, 30 грудня відбулося засідання Національного антитерористичного комітету, на якому вироблені додаткові заходи щодо забезпечення безпеки громадян у період новорічних свят. "Це стосується місць масового перебування людей, об'єктів транспортної інфраструктури, паливно-енергетичного комплексу. Ми приймаємо спільні заходи з органами влади у здійсненні заходів загороджувального характеру. У тому числі залучаємо додаткові сили - бригаду внутрішніх військ, яка працюватиме на вулицях Волгограда спільно з представниками поліції", - сказав Бортніков.

Бортніков зазначив, що залучаються громадські організації в особі козацтва і дружинників, які забезпечуватимуть правопорядок. Директор ФСБ уточнив: "Будемо разом працювати і створювати умови для безпеки перебування людей на вулицях. Я прошу поставитися громадян з розумінням до тих питань, які можуть виникати в разі перевірок на вулицях, якихось об'єктів з боку силовиків. Це вимушений захід". За його словами, з розслідування злочинів у Волгограді є певні намітки.

Напередодні після першого теракту за рішенням засідання Антитерористичної комісії, яке завершилося на місці НП на Волгоградському вокзалі, було прийнято рішення в 19.00 мск на термін у 15 діб ввести в регіоні високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки.