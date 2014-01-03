ДАІ навідалася до журналістів, які їздили до Межигір'я 29 грудня - ЗМІ

Співробітники ДАІ у четвер, 2 січня, приходили додому до журналістів, які їздили до Межигір'я у неділю, 29 грудня, передає «Українська правда».

В тому числі невідомі люди, які представилися співробітниками ДАІ, приходили додому до кореспондента УП Оксани Коваленко.

Оскільки самої журналістки в цей момент вдома не було, а її батько відмовився відчиняти двері, даішники залишили "записку" із запрошенням з'явитись в кабінет до інспектора.

У телефонній розмові інспектор Олександр Панченко відмовився повідомляти якісь подробиці, крім того, що журналістка нібито не зупинилася на вимогу ДАІ 29 грудня.

Під час розмови Панченко спитав, чи їхала журналістка у автоколоні.

Читайте також: Активісти Євромайдану сьогодні пікетуватимуть столичну ДАІ

За інформацією УП, також ДАІ запрошувало іншу журналістку - Татяну Штан. Про це вона розповіла в ефірі "Громадського ТБ". Штан відреагувала на запрошення й 2 січня пришла до Оболонського ДАІ. Лише там вона виявила, що "не зупинилася на вимогу ДАІ на КПП на Вишгород 29.12.2013". На неї склали протокол та забрали права.

Як відомо, у неділю, 29 грудня, Автомайдан та інші кияни їздили до Межигір'я, де розміщена резиденція Президента Віктора Януковича, до будинків лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука і прем’єр-міністра Миколи Азарова у Конча-Заспі.