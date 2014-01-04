Донецький Майдан вимагає припинити тиск на фермерів, які підтримали мітингувальників у Києві

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного відділення Всеукраїнського об`єднання «Майдан», саме така вимога була направлена активістами в Головне управління Міністерства доходів і зборів Донецької області.

У повідомленні нагадали, що 31 грудня донецькі фермери, члени Асоціації фермерського господарства Мар`їнського району, отримали постанову про відкриття кримінальної справи по одному з підприємств, до якого вони, за словами податківців, мають відношення.

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На думку активістів, подібні дії влади говорять про розпочаті в області репресії людей, що підтримують акції протесту.

«Ця ситуація приводить нас до єдиного висновку: активісти Євромайдану піддаються репресіям... Кожен має право на вільне волевиявлення, на вільний вибір. Ми закликаємо владу не піддавати людей репресіям», - заявила голова Донецької міської організації партії «Удар» Ольга Шейко.

Як повідомляв УНІАН, Асоціація фермерського господарства Мар`їнського району Донецької області перерахувала на потреби Євромайдану 16 тис грн - усі членські внески, зібрані за останній рік. Надання фінансової допомоги учасникам акції в Києві фермери пояснюють тим, що вони солідарні з вимогами Євромайдану.