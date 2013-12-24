Кличко: влада посилює репресії проти євромайданівців

Про це заявив лідер “УДАРу” Віталій Кличко на брифінгу в Штабі національного спротиву, повідомляє прес-служба політсили.

“Ми чули від представників Партії регіонів про список, в якому понад 30 осіб. У цьому списку, як зазначають ЗМІ, колишній президент Грузії Саакашвілі, грузинські депутати, бізнесмени, дипломати, громадяни США, країн ЄС”, - зазначив Віталій Кличко.

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Він також підкреслив, що заборона в’їзду до України деяким іноземцям це і тиск на опозиційних депутатів.

“Бо в цьому списку, наприклад, і чоловік народного депутата від "УДАРу" Марії Іонової - Мирон Василик. Він громадянин США і вже близько 20 років живе в Україні”, - сказав Кличко.

Політик відзначив, що сьогодні лунають погрози і в бік родичів активістів "УДАРу". Зокрема, погрожують батькам куратора Молодіжного крила партії "УДАР" Дмитра Білоцерковця.

Лідер “УДАРу” вимагає від МЗС и СБУ не підтримувати провокаційну ініціативу влади і не штовхати Україну до міжнародної ізоляції.

“Не робіть паркан навколо України, не намагайтеся обнести Україну колючим дротом. А представникам влади, які освячують такі ініціативи, хочу нагадати, що вони теж їздять і в Європу, і в Сполучені Штати. І нехай оцінюють адекватність своїх дій”, - наголосив Віталій Кличко.