В опозиції заявляють, що для провокацій проти Автомайдану вже "найнято спеціальну групу шахраїв"

Про це комендант Євромайдану, народний депутат Арсен Аваков заявив у своєму блозі на Українській правді.

"Автомайдан - один з найефективніших інструментів Майдану. Владі дуже некомфортно. Отримали чергову інформацію про підготовку провокацій проти його учасників і активістів", - зазначив він.

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За словами Авакова, для провокацій "найнято спеціальну групу шахраїв для зламу машин і підкидання".

"Основний напрямок атаки - дискредитація і порушення кримінальних справ через підкидання в автомобілі наркотичних засобів і нелегальної зброї", - повідомив депутат.

"Штаб національного опору попереджає правоохоронні органи про неминучу відповідальність за такого роду дії. Ми не залишимо жодного активіста один на один з бандитами в погонах", - заявив Аваков.