МВФ підвищить прогноз зростання світової економіки у найближчий час

“Ми переглянемо у бік підвищення прогноз глобального економічного піднесення приблизно у найближчі три тижні”, - повідомила Лагард.

Така думка контрастує з жовтневими оцінками стану глобальної економіки, коли МВФ знизив прогноз зростання світового ВВП на 2014 рік. Водночас у грудні Лагард заявила, що експерти фонду стали значно більш упевненими у перспективах американської економіки у 2014 році. На даний момент МВФ оцінює зростання світової економіки цього року на рівні 3,6%.

Лагард також відзначила, що економічне піднесення у розвинених країнах підвищує загрозу виникнення турбулентності на розвинених ринках, яке може чинити вплив на ринки, що формуються.

«На тлі нормалізації фінансових умов у розвинених країнах ризик підвищення волатильності на фінансових ринках може створити нові загрози для ринків, що формуються», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки у 2014 році до 3,6% з 3,8%.

Раніше МВФ назвав відновлення економік розвинених країн – перш за все США, Японії і країн єврозони – основним чинником подальшого зростання світової економіки і одночасно попередив про зростання ризиків для економік, що розвивалися.