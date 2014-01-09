Україна арештувала нерухомість Березовського

Про це в інтерв'ю "Російській газеті" заявив генпрокурор Юрій Чайка, пише РІА Новости.

"Україна задовольнила запит про накладення арешту на нерухоме майно Бориса Березовського, а також на акції в належних йому компаніях. Сербським судом продовжує розглядатися запит про накладення арешту на акції 8 компаній, які належали Березовському", - сказав він.

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Тіло Березовського знайшли наприкінці березня в його будинку. Перші результати розтину показали, що причиною смерті могло стати повішання. Британські ЗМІ стверджували, що колишній олігарх перебував на межі банкрутства після декількох програних ним судових процесів.

Згодом газета Sunday Times з посиланням на джерела, близькі до бізнесмена написала, що активи російського олігарха на момент його смерті оцінювалися в 800 мільйонів доларів.

У Росії на виконанні у приставів перебуває зведене виконавче провадження на загальну суму 3,2 мільярди рублів, одним із боржників за ним є Березовський. З 2008 року російські пристави повернули кредиторам в рахунок боргів Березовського близько 300 мільйонів рублів.