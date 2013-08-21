Сербія зняла арешт з усіх активів, які нібито належали Березовському

Сербія поки що не знайшла переконливих доказів про приналежність підприємцеві Борису Березовському, який помер у березні у Великій Британії, активів у сербських компаніях, тому арешт на його можливе майно було знято.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Апеляційний суд у Белграді.

Як заявив 20 серпня в Москві заступник генерального прокурора РФ Олександр Звягінцев, влада Сербії на вимогу Генеральної прокуратури Росії наклала арешт на активи в підприємствах, що належали Березовському. За словами Звягінцева, арешт стосується активів семи підприємств вартістю більш як 9 мільярдів рублів.

У роз'ясненні сербського Апеляційного суду йдеться, що Вищий суд у Белграді (суд першої інстанції) 11 липня 2013 року наклав тимчасовий арешт на активи у ряді сербських компаній, якими, як передбачалося, через Danube foods group BV і Clates holding BV володів Березовський. Уповноважені особи оскаржили це рішення, і Апеляційний суд на засіданні 14 серпня визнав скаргу обгрунтованою, скасувавши рішення суду першої інстанції і повернувши його на повторний розгляд.

"Апеляційний суд у Белграді вважає, що суд першої інстанції у відповідь на прохання (Генпрокуратури РФ) про міжнародну правову допомогу не повною мірою вивів доказ про зв'язок Бориса Абрамовича Березовського з перерахованими комерційними компаніями", - йдеться в повідомленні.

Захід, накладений судом першої інстанції, стосувався, зокрема, часток у компаніях Bambi Banat (кондитерські вироби), Bambi Park (дитячий парк розваг), Imlek і Mlekara Subotica (молочна продукція), Knjaz Milos і Knjaz Milos Natura (безалкогольні напої), Belosavac 2001 (виробництво мінеральної та питної води), Sekopak (утилізація пакувальних відходів).