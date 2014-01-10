На Черкащині у ДТП загинуло двоє людей, ще двоє – госпіталізовані

11:56, 10 січня 2014
Політика
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У Черкаській області у п’ятницю, 10 січня, у ДТП на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка поблизу села Бабанка Уманського району загинуло двоє людей, ще двоє з політравмами потрапили до лікарні.

дтп / Фото : ТСН

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, 10 січня близько 00.15 на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка 43-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет та декілька разів перекинувся.

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Водій легковика та його 47-річний пасажир загинули на місці. Ще двоє пасажирів автомобіля – віком 25 та 37 років – з політравмами госпіталізовані до Уманської центральної районної лікарні.

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