ДАІ закликає водіїв пильнувати на дорогах у туманну й дощову погоду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за даними гідрометцентру, вночі та вранці завтра, 9 січня, місцями туман, видимість 200-500 м. Невеликі дощі пройдуть у східних, вночі і в Дніпропетровській, Полтавській та місцями в північних областях. Також 10 січня дощі очікуються в західних, північних та центральних областях, вночі 11 січня у східних областях дощ з мокрим снігом.

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Державтоінспекція рекомендує водіям не забувати про уважність та обережність при керуванні автотранспортом за такої погоди. ДАІ просить під час поїздок в умовах недостатньої видимості (сильні дощі, тумани тощо) рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, користуватися пасками безпеки, дотримуватись безпечної дистанції, не перевищувати швидкість.

«Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово. А при зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію», - йдеться у рекомендаціях ДАІ.