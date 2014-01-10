Сім'ї жертв терактів у Волгограді отримали по 2 млн рублів

Про це повідомляє Росбалт.

Всього матеріальна допомога була виплачена 107 одержувачам. Так, 32 сім'ї загиблих отримали по 1 млн рублів з федерального і стільки ж з регіонального бюджетів. Ще 67 людей отримали з федеральної скарбниці, залежно тяжкості поранення, від 200 до 400 тисяч; 75-ти постраждалим з обласного резервного фонду виділено ще по 200 тис. рублів.

Родичам загиблих також були перераховані кошти на поховання у розмірі 68 тис. з бюджетів регіону та РФ. Також компенсували витрати на переїзд, а проживання для родичів загиблих та постраждалих в готелях Волгограда було безкоштовним.

Всього в результаті вибухів у Волгограді 29 і 30 грудня 2013 року, за даними МОЗ РФ, загинули 34 людини, 77 осіб отримали травми. Крім бюджетної підтримки, в регіоні триває збір пожертвувань від приватних осіб і підприємств. Благодійні перерахування надходять на спеціальний рахунок фонду соціальної підтримки населення з усіх регіонів Росії і зарубіжжя.