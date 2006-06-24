Найкращі бомбардири групового етапу фіналу ЧС-2006

Гравець збірної Німеччини Мирослав КЛОЗЕ («Вердер», Бремен), який забив 4 м`ячі в трьох зустрічах, є на даний момент кращим бомбардиром Чемпіонату світу з футболу 2006.

На другому місці - гравець збірної Іспанії Фернандо ТОРРЕС ("Атлетіко" Мадрид), який забив один м`яч у ворота збірної України і двічі відзначився у грі з Тунісом.

По 2 м`ячі в груповому етапі ЧС-2006 забило 16 гравців. Серед них - капітан збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО («Челсі», Лондон), який забив по 1 голу в зустрічах з командами Саудівської Аравії і Тунісу.

В таблицю бомбардирів за підсумками групового етапу увійшли також гравці збірної України Андрій РУСОЛ («Дніпро», Дніпропетровськ), Сергій РЕБРОВ («Динамо», Київ) і Максим КАЛІНІЧЕНКО («Спартак», Москва), які забили по 1 голу в зустрічі з Саудівською Аравією.

Сьогодні відбудуться наступні матчі 1/8 финала: Германія - Швеція о 18.00 і Аргентина – Мексика о 22.00.