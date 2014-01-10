Постраждалих під судом хочуть виштовхати з лікарні - ЗМІ
Постраждалих у сутичці з "Беркутом" під Києво-Святошинським судом намагаються випровадити з лікарні, куди вони потрапили по "швидкій".
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Громадське ТБ".
Так, в одного з постраждалих пошкоджена нога, а його хочуть виписати і рекомендують іти до поліклініки.
Відповідний документ підписав лікар Дудар, але ще не всі підписи були поставлені. У ньому рана описана як забиття.
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За словами постраждалого, від міліції ніхто не приходив.
На спроби журналіста з’ясувати ситуацію, лікарі заявили, що таким чином на них чиниться тиск.
Вони переконують у доцільності рішень лікаря-травматолога.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.
Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів – Едуарда Леонова та Юрія Бублика.
Після сутичок з бійцями спецпідрозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського районного суду Київської області, який сьогодні виніс вирок ”васильківським терористам”, госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.