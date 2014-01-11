Посол США засудив насильство над активістами Євромайдану під Києво-Святошинським райсудом
14:22, 11 січня 2014Політика
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Посол США в Україні Джефри Пайетт висловився щодо сутичок між активістами Євромайдану і "Беркутом" під приміщенням Києво-Святошинського райсуду, який засудив фігурантів "васильківського справи" до 6 років ув'язнення.
Луценку розбили голову
"Насильство щодо #euromaidan має бути засуджене. Діалог і національний консенсус можуть накреслити шлях до Європи", - написав Посол у Twitter.
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Нагадаємо, внаслідок сутичок постраждало 6 осіб, опозиціонеру Юрію Луценку розбили голову (він знаходиться у реанімації) зазнали травм ще 2 депутатів від партії ВО «Свобода». За даними КМДА, до медиків звернулися 17 осіб.
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