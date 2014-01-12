Майдану назвали завдання опозиції в парламенті

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив, виступаючи на Народному віче на Майдані Незалежності.

За його словами, опозиція у ВР поставить вимогу створити парламентські слідчу комісію “з розслідування звірств проти громадян” з боку міліції.

“Беркут”, “Сокіл”, “Грифон”. Їм треба у звіринці бути, а не в міліції”, - сказав Яценюк.

На тему: Віче на Майдані проголосувало за звернення до США і ЄС з проханням ввести санкції щодо голови МВС

Другим завданням, за його словами, є ліквідація цих підрозділів на законодавчому рівні.

Третім завданням є вимога опозиціонерів у парламенті скоротити видатки на державний апарат у бюджеті 2014 року на 20 млрд грн. Особливо видатки на СБУ, прокуратуру та міліцію, додав Яценюк.

І остання вимога опозиціонерів стосується, за словами Яценюка, Президента Януковича: «опозиціонери вимагають у Президента, щоб він забезпечив неухильне виконання закону про звільнення від відповідальності учасників Майдану».

“Якщо через 10 днів Президент не виконає цю вимогу, то вся опозиція піде до нього в кабінет, щоб прочитати йому текст цього закону”, - сказав Яценюк.