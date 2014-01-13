Головне за день: огляд топ-новин

Прокуратура допитала Луценка і надала йому статус потерпілого

Адвокат наголосив, що будь-які емоції, які, можливо, допускав екс-міністр МВС Юрій Луценко у спілкуванні з бійцями «Беркуту», жодним чином не можуть бути приводом для застосування міліцією спецзасобів.

При цьому, на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилося відео подій 10 січня, коли під Києво-Святошинським райсудом та Святошинським райвідділком міліції відбулися сутички між "Беркутом" і активістами Євромайдану.

Вищий адміністративний суд залишив чинною норму Податкового кодексу, що не дає балотуватися Кличку

Такі зміни до законодавства, ініційовані депутатом від Батьківщини, на думку експертів, остаточно унеможливлюють балотування лідера "УДАРу" в Президенти України на виборах у березні 2015 року.

Заборона лідеру партії «УДАР» Віталію Кличку брати участь у президентських виборах зробить їх нелегітимними і заздалегідь позбавить опозицію перемоги. Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Посол США висловив повагу українським міліціонерам за їхню витримку - МВС

Як стверджує МВС, посол відзначив, що Сполучені Штати Америки визнають, що підрозділи міліції, які перебували на місці подій, не застосовували силу до мітингувальників.

Мінкульт погрожує закрити греко-католицьку церкву за богослужіння на Майдані

Вперше за часів незалежності України пролунала погроза про припинення релігійних організацій УКГЦ, і попередження міністерство виклало у листі від 3 січня, підписаному першим заступником міністра Тимофієм Коханом.

За словами глави УГКЦ, причиною такої реакції органу державної влади названо релігійну діяльність, яку ніби в порушення вимог законодавства України про свободу совісті та релігійні організації здійснюють представники, зокрема УКГЦ на Майдані Незалежності впродовж грудня 2013 року та з початку цього року.

До Маріїнського парку повертаються антимайданівці

У Маріїнському парку знову "оживає" Антимайдан, хоча люди, які зібралися там, принципово себе так не називають. Навколо парку вже виріс доволі високий металевий паркан. Також вже встановлено кілька наметів та розвантажено польові кухні, які відзавтра почнуть повноцінно функціонувати та забезпечувати їжею 10 тис. людей - саме стільки планується зібрати тут за ніч.

А тим часом, на Майдані Незалежності, народний депутат від «Батьківщини» Андрій Парубій оголосив про мобілізацію охоронців Майдану у зв'язку з великою імовірністю нового штурму з боку правоохоронців.

Греція запропонує ЄС полегшити візовий режим для українців

"Пріоритетом грецького головування в ЄС є показати, що туризм повинен стати невід'ємною частиною політики розвитку для Євросоюзу. Це стосується не тільки Греції та країн півдня, але і всієї Європи", - заявила міністра туризму Греції Ольги Кефалоянні.

Розпочалось голосування за логотип заявки Львова на Олімпіаду-2022

Голосування триватиме до 26 січня 2014 року на спеціально створеному сайті, де можна не лише зробити вибір, але й дізнатися, що надихнуло його творців, а також побачити, як можна використати даний графічний символ.