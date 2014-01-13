Адвокат: Прокуратура допитала Луценка і надала йому статус потерпілого

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив адвокат Луценка Ігор Фомін та дружина Луценка, народний депутат Ірина Луценко.

“Об 11-й годині сьогодні приходив слідчий знімати покази по подіям 11 січня. Дві години вони спілкувалися, після чого слідчий спілкувався зі мною”, - сказала Луценко.

У свою чергу Фомін додав, що екс-міністр сам виявив бажання надати покази слідчому і сьогодні він отримав офіційно статус потерпілого.

За словами Фоміна, Луценко у спілкуванні із працівником прокуратури виклав факти, пояснив своє бачення ситуації і написав відповідну заяву у прокуратуру.

Фомін наголосив, що беззаперечним для нього є той факт, що Луценко у спілкуванні з бійцями «Беркуту» намагався унеможливити побиття людей, а також беззаперечним є і той факт, що саме від бійців «Беркуту» екс-міністр отримав травми.

Також адвокат зазначив, що у своїх поясненнях слідчому Луценко наполягав і просив притягнути до відповідальності не безпосередніх виконавців побиття - рядових бійців «Беркуту», а саме командирів, які віддали наказ бити людей.

“Безпосередні виконавці були заручниками ситуації”, - наголосив Фомін, переповідаючи слова Луценка.

Адвокат також зазначив, що слідчий прокуратури поводив себе дуже коректно, ставив дуже чіткі питання і будь-яких викривлень у поясненнях, наданих Луценком, після їхнього оформлення виявлено не було.

Водночас Фомін наголосив, що будь-які емоції, які, можливо, допускав Луценко у спілкуванні з бійцями «Беркуту», жодним чином не можуть бути приводом для застосування міліцією спецзасобів.

У свою чергу дружина екс-міністра припустила, що, напевно, у беркутівців був звичайний страх опинитися перекинутими разом із автобусом, який почали розхитувати учасники Автомайдану. І, на її думку, Луценко разом із іншими громадянами потрапив під удари, коли намагався стати між ними та “Беркутом”.

Як повідомлялось, 10 січня біля Києво-Святошинського суду «Беркут» побив мітингувальників, які протестували проти вироку суду так званим «васильківським терористам». Унаслідок бійки 6 осіб потрапили в лікарню. Постраждали журналісти й народні депутати.

Пізніше біля Святошинського райвідділу міліції сталася нова сутичка між протестувальниками й «Беркутом», під час якої постраждав екс-міністр внутрішніх справ Луценко та ще кілька людей.

Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, в екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Прокуратура Києва за фактом побиття Луценка відкрила кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень.

Водночас в МВС заперечують, що правоохоронці били Луценка під час подій біля Святошинського райуправління міліції 10 січня.

«В частині щодо побиття екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на основі відео було зроблено висновок, що під час спілкування із працівниками міліції та безпосередньо після нього тілесних ушкоджень правоохоронці йому не спричиняли», - підкреслили в міністерстві.