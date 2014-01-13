Заборона Кличку йти у президенти приведе до серйозної кризи - експерт

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Заборона Кличку брати участь у виборах призведе, по-перше, до серйозної кризи у відносинах між українським керівництвом та Заходом. Тоді президентські вибори ще до їхнього проведення стануть нелегітимними. По-друге, якщо опозиція визнає неучасть Кличка у виборах, вона заздалегідь програє. Все, тоді всі інші теж не матимуть жодних шансів. Тому що зняти, заборонити можуть будь-якого іншого кандидата, питання тільки приводу або інших технічних і правових дій», - вважає експерт.

Фесенко наголосив, що «питання участі Кличка у президентських виборах – це принципове політичне питання для опозиції, тому тут з одного боку – криза у відносинах із Заходом, з іншого – це новий Майдан. Тут справа не тільки у формально-правових підставах – на сьогодні їх немає, але їх можуть штучно зробити і використати, але тоді це призведе до відновлення політичної кризи всередині країни».

У свою чергу, політичний аналітик Олександр Палій сказав УНІАН, що «так звану «поправку Кличка» можна застосовувати, а можна і не застосовувати, все залежить в остаточному рахунку від ЦВК і від того, чи наважиться влада усунути свого супротивника, який має найбільшу підтримку».

За словами експерта, «наприклад, (футболіст) Андрій Шевченко взагалі не жив в Україні, але його у списку Блоку Королевської допустили до (парламтенських) виборів, і ніхто його не знімав і не чіпав, хоча він фізично не був, на відміну від Кличка, в Україні, він просто жив в Італії, і це всім було відомо. У Кличка зовсім інша ситуація. Одна справа - Податковий кодекс, інша справа – Закон України «Про вибори». І Податковим кодексом, як вважають більшість юристів, неможливо регулювати виборче законодавство», - зазначив Палій.

Як відомо, 10 січня Вищий адміністративний суд України відмовився скасовувати рішення Верховної Ради, яка внесла зміни до Податкового кодексу щодо так званої «поправки Кличка», зареєстрованої депутатом від «Батьківщини».

За інформацією видання “Закон и бизнес”, ВАСУ відмовив Кличку в позові до Верховної Ради і Президента України про визнання дій та бездіяльності протиправними.

Такі зміни до законодавства, на думку ряду експертів, зробили остаточно неможливим балотування лідера "УДАРу" у президенти на виборах 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 жовтня 2013 року ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо обліку та реєстрації платників податків. Найбільш спірною виявилася поправка, що особа, яка має право проживання на території іноземної держави, вважається такою, що не проживає в Україні. «Підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 доповнити пропозицією такого змісту: «У разі, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної держави, вона вважається такою, що не проживає в Україні», - наголошується у поправці. Пізніше депутат Ігор Бриченко (фракція «Батьківщина») заявив, що не має стосунку до цієї поправки.

На тему: Янукович підписав закон, через який Кличко може втратити можливість балотуватися

8 листопада Президент Віктор Янукович підписав закон про зміни до Податкового кодексу.

Кличко неодноразово заявляв, що балотуватиметься на пост Президента в 2015 році.