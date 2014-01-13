ЗМІ: Греція запропонує ЄС полегшити візовий режим для українців

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на грецьку газету "Неа".

"Пріоритетом грецького головування в ЄС є показати, що туризм повинен стати невід'ємною частиною політики розвитку для Євросоюзу. Це стосується не тільки Греції та країн півдня, але і всієї Європи", - цитує "Неа" слова міністра туризму Греції Ольги Кефалоянні.

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"Під час головування Греція запропонує перегляд візового кодексу, що дуже важливо для Греції, щоби зняти бюрократичні бар'єри для громадян третіх країн, таких, як українці, росіяни, турки, китайці, яким потрібна віза для в'їзду до Європи. Ми повинні полегшити їм в'їзд до нашої країни", - пояснила міністр.

За її словами, важливе значення для грецької та європейської економіки має морський і круїзний туризм, і міністерство туризму організовує конференцію на цю тему 10-11 березня.

"Ми зацікавлені в зимовому туризмі, в гірськолижних центрах, в тому, щоб вирішити інфраструктурні проблеми. Ми допомагатимемо зусиллям на місцевому рівні щодо розвитку таких форм туризму, як сільський, екологічний, паломницький, СПА-туризм", - сказала Кефалоянні.