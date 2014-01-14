Влада Росії має визначитися у своєму ставленні до ЄС – президент Європарламенту

Як передає кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявив у Страсбурзі на спільній прес-конференції з Президентом Литви Далею Грібаускайте, підбиваючи підсумки піврічного головування Литовської Республіки в ЄС.

"Росія має вирішити, ким вона хоче бути - надійним партнером, який готовий співпрацювати з ЄС на засадах партнерства, чи конкурентом. Я думаю, що це ще не вирішено", - сказав Шульц.

Разом з тим Президент Європарламенту висловився за ведення "глибокого діалогу з Росією", однак додав, що "має відчуття, що Російська Федерація, керівництво у Москві мають, перш за все, вирішити, в якій якості вони сприймають ЄС - в якості потенційного партнера чи конкурента".

Шульц також висловився за те, щоб країни-члени ЄС виробили спільну позицію у підходах до Росії.