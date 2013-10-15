Шульц: В ЄП високо оцінюють діяльність місії Кокса-Квасневського в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент Європарламенту Мартін Шульц сьогодні у Брюсселі.

«Дуже рідко так буває, коли усі учасники конференції президентів (колегіального керівного органу Європарламенту - УНІАН) повністю погодилися від імені усіх лідерів політичних груп, що ці чоловіки провели величезну роботу за останніх півтора року», - сказав Шульц.

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Президент Європарламенту підкреслив, що у питанні екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко необхідне гуманне рішення, щоб зробити політичний крок до підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.

«Вирішення питання Юлії Тимошенко залишається надзвичайно актуальним у цей вирішальний період часу, коли до Вільнюського саміту залишається декілька тижнів», - підкреслив Президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 жовтня, Європарламент продовжив спостережну місію в Україні до середині листопада.