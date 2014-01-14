З'явилося відео, на якому "беркутівці" б'ють Луценка в обличчя

З'явилося відео, на якому видно, як опозиціонер Юрій Луценко отримав удар від "беркутівця" під час сутичок вночі 10 числа.

Відео доступне на сайті Громадського ТБ.

Раніше у МВС стверджували, що правоохоронці не били Луценка під час подій біля Святошинського райуправління міліції.

Також доступна повна версія відеозапису.