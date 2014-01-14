З'явилося відео, на якому "беркутівці" б'ють Луценка в обличчя
15:43, 14 січня 2014Політика
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На відео чітко зафіксовано момент, коли Луценко отримує удар в обличчя від співробітника "Беркуту".
З'явилося відео, на якому видно, як опозиціонер Юрій Луценко отримав удар від "беркутівця" під час сутичок вночі 10 числа.
Відео доступне на сайті Громадського ТБ.
Раніше у МВС стверджували, що правоохоронці не били Луценка під час подій біля Святошинського райуправління міліції.
Також доступна повна версія відеозапису.
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