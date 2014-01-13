Лікарі підтвердили, що Луценко був п'яним під час сутички з "Беркутом"

У понеділок, 13 січня, у ЗМІ з'явилася інформація про ймовірне сп'яніння Юрія Луценка, коли 10 січня під час інциденту з "Беркутом" йому розбили голову, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Лікарі підтвердили факт нетверезості одного із лідерів опозиції в день заворушень поблизу Києво-Святошинського суду.

"У крові Юрія Луценка виявили алкоголь. І в Київській міській лікарні Соціотерапія було проведено токсикологічне дослідження крові Юрія Віталієвича, яка була доставлена із клініки "Борис". В результаті клініці було передано офіційний висновок, який свідчить про те що 10 січня Юрій перебував у стані сп'яніння", - заявив головлікар Володимир Ярий.

Ірина Луценко вже заперечила інформацію про нетверезість чоловіка під час інциденту з "Беркутом".

"Якщо засіб від горла "Гівалекс" - це алкогольний засіб, а ми його з чоловіком приймаємо вже півтора місяця, то ми усі були п'яними" - заявила Ірина Луценко. Нагадаємо, що раніше 13 січня Ірина повідомила, що Луценко отримав офіційний статус потерпілого.