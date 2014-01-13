У МВС стверджують, що правоохоронці не били Луценка під час подій біля Святошинського райуправління міліції

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк стверджує.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, про це він заявив на брифінгу в Міністерстві закордонних справ України, інформуючи іноземних дипломатів про події, що мали місце 10 січня біля будівель Києво-Святошинського суду та Святошинського райуправління міліції.

Як йдеться в повідомленні, іноземним дипломатам були продемонстровані відеоматеріали з місця подій біля суду та районного управління міліції, а також надані необхідні коментарі.

«Зокрема, в частині щодо побиття екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на основі відео було зроблено висновок, що під час спілкування із працівниками міліції та безпосередньо після нього тілесних ушкоджень правоохоронці йому не спричиняли», - підкреслили в УЗГ.

Ратушняк також зазначив, що в обстановці, яка склалася біля будівлі суду, працівники міліції діяли в рамках своїх повноважень та у відповідності із Законом України «Про міліцію».

Як повідомлялося, 10 січня під час винесення вироку у справі "васильківських терористів" група активістів пікетувала приміщення Києво-Святошинського суду.

Частина пікетувальників заблокувала виїзди з внутрішнього двору суду та прилеглі до приміщення вулиці, аби не пропустити службовий автомобіль.

Під Святошинським РВВС у Києві "Беркут" побив екс-главу МВС Юрія Луценка. Під час блокування людьми автобусів з "Беркутом" хтось почав штовхати один з них. У цей момент з автобусу вискочили правоохоронці, які почали бити людей, що стояли поруч.

Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, він втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Сьогодні, 13 січня, дружина Луценка заявила, що влада намагається довести непричетність “Беркуту” до побиття екс-міністра.