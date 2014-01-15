ЄСПЛ не заборонив уряду України втручатися в акції протесту - Лукаш

Європейський суд з прав людини відмовився задовольнити клопотання щодо заборони уряду України втручатися в акції протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр юстиції Олена Лукаш на брифінгу.

За її словами, клопотання в ЄСПЛ було подане 13 грудня 2013 року п'ятьма заявниками - учасниками акції на столичному Майдані Незалежності, а 23 грудня Міністерство юстиції вже одержало рішення від ЄСПЛ.

“У цьому листі уряд повідомили, що 17 грудня 2013 року палатою Європейського суду було відмовлено в задоволенні клопотання заявників щодо вжиття тимчасових заходів на підставі правила 39 регламенту суду, в якому вони звернулися з проханням до Європейського суду дати уряду України вказівки утриматися від втручання в акції протестів шляхом розгону або блокування протестувальників”, - сказала Лукаш.