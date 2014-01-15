МВС заспокоює - розганяти Майдан ніхто не буде

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, коментуючи появу повідомлень про те, що МВС стягує у центр Києва додаткові сили міліції у зв'язку з можливим розгоном мітингувальників у центрі столиці.

"У зв’язку з цим МВС повідомляє, що наразі ніяких додаткових сил міліції в центр Києва не направляють. Це чергова ротація правоохоронців, які чергують у центральній частині столиці для забезпечення охорони громадського порядку", - наголосили у МВС і закликали ЗМІ "не маніпулювати громадською думкою та перевіряти достовірність інформації в офіційних джерелах".