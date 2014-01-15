До будівлі Кабміну стягуються співробітники правоохоронних органів

Як передає кореспондент УНІАН, з 18.30 до 19.00 12 автобусів проїхали з боку Поштової площі через Європейську площу і піднялися до будівлі Кабінету міністрів. Колону автобусів супроводжували машини ДАІ, що не схоже на звичайну перезміну.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилася інформація, що до Києва стягують правоохоронні органи для можливого розгону Майдану сьогодні вночі. Лідери опозиції закликали киян вийти на Майдан з тим, щоб не допустити його розгону.