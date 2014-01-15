Офіційний курс НБУ на 16 січня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 15 січня – 799.3000) 100 EUR – 1087.5276 (на 15 січня – 1092.4033) 10 RUR – 2.3963 (на 15 січня – 2.4047) Всі курси валют на 16 січня.

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