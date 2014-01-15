Офіційний курс НБУ на 16 січня

20:04, 15 січня 2014
Політика
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

гривня гроші / Фото : ZN.UA

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 15 січня – 799.3000)

100 EUR – 1087.5276 (на 15 січня – 1092.4033)

10 RUR – 2.3963 (на 15 січня – 2.4047)

Всі курси валют на 16 січня. 

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