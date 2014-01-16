Скандальний закон "Колесніченка-Олійника" направлено на підпис Януковичу

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

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Як повідомляв УНІАН, цим законом, зокрема, вводиться покарання у вигляді штрафів та виправних робіт за наклеп у засобах масової інформації та в Інтернеті; відповідальність за екстремізм з можливістю позбавлення волі на строк до 3 років; відповідальність за блокування будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, з можливістю позбавлення волі до 5 років; посилюється відповідальність за порушення під час проведення мітингів та встановлюється можливість позбавлення волі до 10 років за організацію масових заворушень.