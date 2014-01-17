Шумахеру видалили частину черепа - ЗМІ
03:32, 17 січня 2014Політика
1351 0
Знаменитому німецькому гонщику Міхаелю Шумахеру зробили операцію з видалення частини черепа.
Шумахеру зробили операцію з видалення частини черепа / Фото : svit24.net
Про це повідомляє f1- world.ru. При цьому наголошується, що інформація офіційно не підтверджена.
Операцію нібито зробили, щоб знизити внутрішньочерепний тиск. Крім того повідомляється, що процедура була проведена 13 січня і вона завершилася успішно.
На тему: Лікарі вивчають стан клітин головного мозку Шумахера - ЗМІ
Нагадаємо, 29 грудня 2013 Шумахер отримав важку травму голови, катаючись на гірських лижах. Його доставили до лікарні, після чого ввели у стан штучної коми.
Є побоювання, що легенда Формули-1 може ніколи не вийти з коми.
У прокуратурі зазначають, що пілот розбився за межами спуску, відхилившись від траси. Офіційною причиною аварії називають наїзд на камінь.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter