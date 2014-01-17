У Бангкоку кинули бомбу в колону демонстрантів (фото)

Вибух пролунав у центрі Бангкока, поранення отримали вісім антиурядових демонстрантів, повідомляє РИА Новости з посиланням на опозиційний телеканал Blue Sky TV.

Невідомі кинули вибуховий пристрій або гранату в колону демонстрантів, яку очолював лідер протесту Сутхеп Тхиаксубан. Він не постраждав.

Опозиція в Бангкоку вимагає відставки тимчасового уряду країни та скасування позачергових загальних виборів.

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Демонстранти почали в понеділок в столиці Таїланду масову акцію, перекривши рух на всіх основних перехрестях центру столиці. З понеділка щоночі одна-дві площадки протесту, де демонстранти ночують у наметах на вулиці, піддавалися обстрілам з вогнепальної зброї. За чотири дні були легко поранені дві людини. Крім того, була обстріляна штаб-квартира опозиційної Демократичної партії, а на території житлових будинків, що належать кільком лідерам опозиції, вибухнули саморобні бомби і бойові ручні гранати.