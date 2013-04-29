Вибух пролунав у центрі Праги: 13 людей поранені (фото)

12:10, 29 квітня 2013
Світ
2523 0

Вибух пролунав у центрі Праги, 13 людей поранені, ще кілька людей можуть залишатися під завалами частково зруйнованого вибухом будинку.

Фото з Twitter Голос Столиці 106FM

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес і британський телеканал Sky News.

Поліція поки не має інформації про причини надзвичайної події.

За даними агентства, через вибух стрясалися вікна в сусідніх будинках, у тому числі в розташованому поблизу національному театрі. Вулиця завалена уламками, поліція оточила район.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter