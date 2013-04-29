Вибух пролунав у центрі Праги: 13 людей поранені (фото)
12:10, 29 квітня 2013Світ
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Вибух пролунав у центрі Праги, 13 людей поранені, ще кілька людей можуть залишатися під завалами частково зруйнованого вибухом будинку.
Поліція поки оточила район. Фото з Twitter Голос Столиці 106FM
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес і британський телеканал Sky News.
Поліція поки не має інформації про причини надзвичайної події.
За даними агентства, через вибух стрясалися вікна в сусідніх будинках, у тому числі в розташованому поблизу національному театрі. Вулиця завалена уламками, поліція оточила район.
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