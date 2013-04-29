Вибух пролунав у центрі Праги: 13 людей поранені (фото)

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес і британський телеканал Sky News.

Поліція поки не має інформації про причини надзвичайної події.

За даними агентства, через вибух стрясалися вікна в сусідніх будинках, у тому числі в розташованому поблизу національному театрі. Вулиця завалена уламками, поліція оточила район.