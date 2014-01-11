МЗС не рекомендує українцям їхати до регіонів Таїланду, де тривають масові акції

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у зв’язку із розвитком внутрішньополітичної ситуації в Таїланді, що супроводжується масовими вуличними протестами, у столиці країни – м. Бангкок (очікується, що найбільшої активності протестні акції набудуть 13 січня 2014 року) та сусідніх з нею провінціях Нонтхабурі, Самут Пракан та Пантхум Тхані, де дію надзвичайного стану продовжено до 1 березня 2014 року, МЗС вкотре наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідання вказаних регіонів.

Водночас у разі нагальної необхідності здійснення таких поїздок, МЗС закликає громадян проявляти підвищену пильність та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участь в демонстраціях, не здійснювати несанкціоновану фото- та відеозйомку, не вступати в суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються ситуації у цій країні.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації, громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Королівстві Таїланд за номерами телефонів (+662) 685 32 16 та (+6689) 200 39 00 або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.