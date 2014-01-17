Продажі SIM-карт «Київстар» збільшилися в 15 разів

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті "Київстар".

"17 січня 2014 покупки стартових пакетів передплаченого мобільного зв’язку "Київстар" в усіх точках продажів збільшилися в 15 разів у порівнянні із звичайним періодом. Клієнти пояснюють таку активність нещодавно поширеною інформацією про те, що незабаром продаж sim- карт нібито буде тільки по паспортах. Незважаючи на таке різке збільшення попиту, компанія має достатній запас sim- карт і зберігає існуючі ціни на стартові пакети", - сказано у повідомленні.

Оператор технічно готовий підключити усіх бажаючих скористатися послугами мобільного зв’язку, сказано у заяві "Київстар".

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект, що вносить зміни в порядок надання послуг операторами мобільного зв'язку.

Згідно з положеннями прийнятого законопроекту, тепер, щоб надавати абонентам послуги зв'язку, мобільним операторам доведеться укласти з ними договори, які мають на увазі необхідність надання паспортних даних клієнта, який бажає стати абонентом мобільного зв'язку.