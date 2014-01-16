Рада заборонила продавати SIM-карти без надання паспорта

Відповідний законопроект, зареєстрований під № 3879, сьогодні прийняв парламент. Зміни стосуються продажу анонімних SIM-карт для мобільних телефонів, пише Капітал.

Згідно з положеннями прийнятого законопроекту, тепер, щоб надавати абонентам послуги зв'язку, мобільним операторам доведеться укласти з ними договори, які мають на увазі необхідність надання паспортних даних клієнта, який бажає стати абонентом мобільного зв'язку.

Крім того, найближчим часом Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації може отримати повноваження з регулювання інтернету.

Відповідно до прийнятого законопроекту, НКРЗІ може прийняти рішення про обмеження доступу абонентів до сайтів, на яких розміщена інформація, що порушує законодавство, або ж до інформаційним агентствам, які працюють без свідоцтва про державну реєстрацію.

При цьому під поняття «діяльність інформаційних агентств» потрапляє збір, обробка, збереження, підготовка та розповсюдження інформації.

Таким чином, поза законом можуть виявитися блоги і навіть соціальні мережі, користувачі яких також поширюють інформацію.

Рішення про обмеження доступу абонентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інтернет, через які здійснюється розповсюдження інформації, поширення якої суперечить закону, приймається на підставі висновку експерта про приналежність інформації до «протизаконної».